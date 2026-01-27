Pegula vence a Anisimova y enfrentará a Rybakina en las semis del Abierto de Australia

La estadounidense Jessica Pegula derrotó este miércoles con relativa tranquilidad a su compatriota Amanda Anisimova, una de las favoritas en Melbourne, y enfrentará en las semifinales del Abierto de Australia a la kazaja Elena Rybakina.

La sexta cabeza de serie se impuso por 6-2, 7-6 (7/1) y puso fin a las esperanzas de Anisimova, cuarta cabeza de serie, de alcanzar su tercera final de Grand Slam consecutiva.

Anisimova, de 24 años, lució imprecisa y acumuló 44 errores no forzados frente a los 21 de su rival.

Pegula, que todavía no ha perdido un set en Melbourne, se perfila como una de las favoritas a conseguir su primer título de Grand Slam a los 31 años.

Su mejor resultado en un torneo de Grand Slam fue la final del Abierto de Estados Unidos de 2024, donde perdió ante Aryna Sabalenka.

La otra semifinal la disputarán la número uno del mundo, Sabalenka, y la ucraniana Elina Svitolina, duodécima cabeza de serie.

"Es increíble", dijo emocionada Pegula, que alcanza su primera semifinal en el Abierto de Australia, con el gusto de haber dejado en el camino a la campeona defensora, Madison Keys.

"Pensé que tenía que llegar (una semifinal), siento que juego muy bien al tenis aquí, me gustan las condiciones. Sabía que ella iba a mejorar en el segundo set, pero me dije a mí misma que tenía que seguir manteniendo mi servicio", apuntó Pegula.