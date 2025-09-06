Perder dos finales de Grand Slam "es muy duro", dice Anisimova

Derrotada el sábado por Aryna Sabalenka en el US Open, la tenista estadounidense Amanda Anisimova reconoció que perder dos finales consecutivas de Grand Slam "es muy duro".

Anisimova, batida en julio en la final de Wimbledon, tenía el sábado una segunda oportunidad de coronarse campeona de Grand Slam, pero cayó a manos de Sabalenka por 6-3 y 7-6 (7/3) frente a su público de Nueva York.

"Ha sido un gran verano. Perder en dos finales consecutivas es genial pero también es muy duro", admitió la jugadora de Nueva Jersey en la ceremonia de premiación.

"Creo que hoy no luché lo suficiente por mis sueños", afirmó. "Adoro jugar aquí, siempre fue un sueño jugar la final".

Antes de subir al escenario, Anisimova se desplomó en su banco tras la derrota y rompió a llorar desconsoladamente con el rostro tapado por una toalla.

La estadounidense, de 24 años, fue la gran sensación del torneo femenino, al tomar primero venganza de Iga Swiatek, su verdugo en Wimbledon por un doble 6-0, y vencer después a otra antigua número uno, Naomi Osaka.

"Quiero felicitar a Aryna. Eres increíble", le dijo a la ganadora.

"Sé lo mucho que duele perder finales de Grand Slam", trató de consolarla Sabalenka, derrotada en tres de sus siete partidos por títulos de Grand Slam.

"Pero cuando ganes una, y la vas a ganar con tu increíble tenis, lo vas a disfrutar aún más después de estas derrotas difíciles", afirmó.

La número uno mundial aprovechó el sábado su última oportunidad para alcanzar este año un trofeo de Grand Slam, tras sus caídas en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros.

"Todas las duras lecciones valieron la pena", señaló antes de agradecer los ánimos que recibió desde la grada, con la que vivió momentos ásperos en el pasado.

"Siento que a lo largo de los años hemos construido nuestra relación y ustedes me dan mucho apoyo (...) Este año lo sentí aún más", dijo Sabalenka, que jugó sus dos pasadas finales ante jugadoras locales, con derrota en 2023 ante Coco Gauff y victoria el año pasado ante Jessica Pegula.