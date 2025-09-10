Perdomo conecta jonrón en triunfo de Diamondbacks sobre Gigantes

Los Diamondbacks de Arizona se mantuvieron en la pelea por el comodín de la Liga Nacional al derrotar 5x3 a los Gigantes de San Francisco este miércoles en el Oracle Park (San Francisco), en un juego donde el dominicano Geraldo Perdomo conectó jonrón en la primera entrada.

Perdomo, de 25 años, llegó a 18 cuadrangulares en la temporada 2025 con 93 carreras impulsadas.

"Es una gran victoria para el equipo", dijo Perdomo al finalizar el partido. "Hemos jugado muy bien en defensa, el ataque también estuvo en un buen día y el relevo a la altura".

"La clave del partido fue nuestro trabajo defensivo, hablé con mis compañeros y les recordé todo el trabajo que hemos hecho en los días de entrenamiento, estoy muy orgulloso".

Los Diamondbacks se mantienen a cuatro juegos de los Mets de Nueva York en el último cupo de clasificación por medio del comodín, el triunfo de este día les permite acortar distancias con los Gigantes, que se ubican a dos juegos y medio de los Metropolitanos.

Por otra parte, los Rangers de Texas sorprendieron al barrer la serie frente a los Cerveceros de Milwaukee con una victoria 6x3.

Con este triunfo, los Rangers se ponen a un juego del último puesto de clasificación por el comodín con 77 victorias y 70 tropiezos.

El venezolano Jackson Chourio conectó su jonrón 20 de la temporada y le dio una ventaja de dos carreras en las primera entrada a Milwaukee pero no fue suficiente para asegurar la victoria.

Chourio alcanzó los 20 jonrones en sus dos temporadas en las Grandes Ligas y quedó a uno de igualar los 21 de la temporada 2024 como su mejor marca personal.

En otro resultado, el experimentado Mike Trout impulsó dos carreras en la victoria 4x3 de los Angelinos de Los Ángeles sobre los Mellizos de Minesota.

Trout, de 34 años y tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, llegó a 1.011 carreras impulsadas en su carrera y se mantiene a dos cuadrangulares de los 400 desde su debut en el 2011.

Los Atléticos dejaron en el terreno a los Medias Rojas de Boston con un batazo de Lawrence Butler que decretó el 5x4 definitivo en la parte baja de la novena entrada.

El cubano Aroldis Chapman (4-3) ingresó para mantener el empate y terminó sufriendo su tercera victoria de la temporada al permitir dos hits y una carrera.

Pese a la derrota, Boston se mantiene con una ventaja de cuatro juegos sobre los Rangers de Texas en la lucha por el comodín.