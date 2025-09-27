Pese al reingreso, la presencia de rusos y bielorrusos en Juegos paralímpicos de Milán está en el aire

A poco más de cinco meses para los Juegos Paralímpicos de Invierno (del 6 al 15 de marzo de 2026), el Comité Paralímpico Internacional (CPI) acordó reintegrar a Rusia y Bielorrusia como miembros de pleno derecho, pero su presencia en Milán-Cortina está aún lejos de concretarse.

La mayoría de los miembros de la asamblea general del CPI, reunidos este sábado en Seúl, rechazaron una suspensión total de Rusia y Bielorrusia y mantuvieron la suspensión parcial en vigor desde la invasión de Ucrania por el ejército ruso, con ayuda de Bielorrusia, iniciada en febrero de 2022.

La suspensión parcial de estos dos comités se decidió en otoño de 2023 y en los Juegos Paralímpicos de París 2024 se autorizó la participación de paratletas rusos y bielorrusos bajo bandera neutra y respetando condiciones estrictas de neutralidad.

El comité paralímpico ruso se felicitó por esta decisión, que calificó de "justa" y de "ejemplo de cómo los derechos de los deportistas deberían ser protegidos sin discriminación en base a la nacionalidad o las consideraciones políticas".

- Sin bandera rusa desde 2014 -

Teóricamente, esta decisión abre la vía a la presencia de paradeportistas rusos y bielorrusos en los Juegos de Milán-Cortina (del 6 al 15 de marzo), aunque deben ser las federaciones internacionales de los deportes programados en el evento paralímpico las que deben dar el visto bueno definitivo y hasta ahora mantienen la suspensión.

Para ser eligible para los Juegos Paralímpicos, cada deportista debe tener una licencia activa para la temporada 2025-2026 de su federación internacional, en este caso de la FIS (esquí), la IBU (biatlón) y la WPIH (hockey sobre hielo) que por ahora han excluido a los deportistas rusos y bielorrusos del proceso de clasificación y World Curling, que atribuye una cuota por país y no por atleta y cuya clasificación se ha cerrado ya.

Pero la presencia de las banderas de Rusia y Bielorrusia en Milán, cuando la guerra continúa en Ucrania, está lejos de estar garantizada.

La bandera rusa no ondea en un evento olímpico desde los Juegos de Invierno disputados en Sochi en 2014.

En Rio 2016, el CPI suspendió al comité ruso luego del escándalo de dopaje generalizado orquestado por el Estado ruso. Fue el mismo motivo que se aplicó en los Juegos de Pyeongchang en 2018 y Tokio en 2021, donde los deportistas rusos compitieron bajo bandera neutra.

Luego, el CPI excluyó a los comités paralímpicos ruso y bielorruso de los Juegos de Invierno de Pekín en 2022 el 3 de marzo de ese año, en la víspera de la ceremonia de apertura, luego del inicio unos días antes, el 24 de febrero, de la invasión del ejército ruso en Ucrania, con apoyo de Bielorrusia.

Y si el CPI autorizara finalmente la presencia de las banderas de Rusia y Bielorrusia, serían los ucranianos los que se ausentarían del evento, ya que un decreto del 26 de julio de 2023 prohíbe a los deportistas de este país participar en competiciones "donde estén representadas la Federación de Rusia o la República de Bielorrusia".

Esta decisión se produce ocho días después de la del Comité Olímpico Internacional (COI) de autorizar, bajo bandera neutra y estrictas condiciones, la presencia de deportistas de ambos países en los Juegos de Milán-Cortina, el mismo dispositivo utilizado para París hace un año.

El tamaño de las delegaciones rusa y bielorrusas en Italia dentro de cinco meses dependerá de las federaciones internacionales, encargadas de organizar los procesos de clasificación. Algunas de ellas mantienen la exclusión de estos dos países de todas sus competiciones.