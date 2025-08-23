Philipsen gana al esprint primera etapa de la Vuelta y se enfunda el mailot rojo

El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) se impuso al esprint en la primera etapa de la Vuelta a España, este sábado en Novara, y se enfundó el primer maillot rojo de la 80ª edición de la ronda española, que comenzó en el norte de Italia.

En una clara etapa destinada a los velocistas, Philipsen superó en la meta al británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y al venezolano del Movistar Orluis Aular, tras recorrer 186,1 kilómetros desde Turín.

"Es un regalo agradable lograr el maillot rojo", afirmó el corredor belga al canal TVE, antes de subrayar que sus compañeros los colocaron francamente bien en los últimos kilómetros y pudo mantener una distancia contra sus rivales para ganar.

En ausencia del esloveno Tadej Pogacar, la Vuelta arrancó con el danés Jonas Vingegaard, que llegó en el pelotón principal, como máximo favorito para llegar a Madrid el 14 de septiembre con ganador.

La segunda etapa, que se disputará el domingo también en Italia, entre Alba y Limone, contará con un recorrido de 159,6 kilómetros, la mayor parte llano aunque con un final en alto (9,8 km al 5,1% de desnivel medio) que seguramente impida a los velocistas pelear por la victoria.