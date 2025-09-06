Pierre Gasly renueva con Alpine hasta finales de 2028

El francés Pierre Gasly renovó hasta finales de la temporada 2028 su contrato con Alpine, anunció este sábado la escudería franco-británica coincidiendo con el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el circuito de Monza.

Gasly, que debutó en F1 en 2017 con la escudería Toro Rosso (que luego pasó a llamarse AlphaTauri y actualmente Racing Bulls) ha disputado 168 Grandes Premios y su mejor resultado fue la victoria en 2020 en el circuito de Monza.

Si la presencia del francés en Alpine está asegurada para la próxima temporada, más incierto es el futuro de su compañero, el argentino Franco Colapinto, que no está cosechando buenos resultados.

Colapinto, que llegó a Alpine en enero como piloto reserva tras haber participado en nueve Grandes Premios con Williams en 2024, obtuvo en mayo el monoplaza del australiano Jack Doohan, apartado por la falta de resultados.

Pero, tras ocho carreras disputadas con Alpine, el argentino no ha sumado un solo punto con un auto que es por ahora el peor de la parrilla.

Alpine ocupa la 10ª y última plaza en la clasificación de constructores tras haberse disputado ya 15 de las 24 carreras.