Piloto de Nascar se rompe la clavícula al caer mientras celebraba su triunfo

La estrella emergente de la Nascar, Connor Zilisch, se fracturó la clavícula el sábado, según él mismo contó, tras una espectacular caída desde el techo de su coche, al que se había subido para celebrar su victoria.

El joven estadounidense de 19 años consiguió el sábado la victoria en su sexta carrera de la temporada en la segunda división de la Nascar. Se subió a la ventana de su Chevrolet para sentarse en el techo y celebrarlo.

Pero uno de sus pies pareció resbalar en la red de la ventana y, para horror de los espectadores, cayó al pavimento en la zona de festejo del autódromo Watkins Glen International de Nueva York.

El aterrador momento quedó grabado por las cámaras, aunque la Nascar afirmó que el piloto de la Xfinity Series estaba "despierto y consciente" cuando fue trasladado al hospital.

"Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Afortunadamente, las tomografías computarizadas de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula", publicó Zilisch en la red social X el sábado.

"Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y estoy agradecido de que no haya sido nada grave", añadió el piloto, que tuvo que ser trasladado en camilla a una ambulancia.

La estrella emergente de la popular competición estadounidense tenía previsto competir de nuevo el domingo, pero se vio obligado a retirarse, según informó la cadena CBS.