Placente destaca procesos en fútbol argentino con título en Catar y final en Mundial Sub-20

El seleccionador Sub-20 de Argentina, Diego Placente, destacó este sábado la solidez de los procesos en los distintos seleccionados albicelestes, sustentados en una misma línea de trabajo que tuvo su punto más alto en Catar 2022 y tiene a su equipo en la final del Mundial juvenil.

"La selección argentina está alineada en un proceso de varios años. Hay una misma línea de producción desde arriba con la mayor hasta la Sub-15 (...) Hay un sentido de pertenencia, y todo hace que lleguemos a este momento", dijo Placente en la antesala de la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 ante Marruecos.

Dieciocho años después de su consagración en Canadá, la Albiceleste, máxima ganadora del Mundial Sub-20 con seis títulos, volverá a disputar una final. Marruecos, por su parte, lo hará por primera vez, confirmando su condición de gran revelación del torneo y el crecimiento de su fútbol juvenil.

"En un proceso de una Sub-20, que no hay tiempo de entrenar, es muy importante la base de los años anteriores. Estuvimos agregando jugadores que ya están en primera (...) y el resultado es el de un equipo fuerte, con experiencia, que está en una final de una Copa del Mundo", sostuvo el entrenador.

La Albiceleste de Placente, al frente del equipo desde finales de 2024, ha desplegado en Chile un fútbol ofensivo y equilibrado, mérito del DT al conformar un plantel en el que no se sintieron las ausencias de Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Génova) ni Aarón Anselmino (Borussia Dortmund).

La final del vigésimo cuarto Mundial Sub-20 enfrentará a Argentina y Marruecos este domingo a las 23H00 GMT en Santiago.