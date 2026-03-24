Planes para edificar y mantener recintos

ML | La infraestructura deportiva del país requiere de constante inversión y planes concretos para mantenimiento. Desde Pandeportes señalan que por más de 30 años se construyeron recintos sin planeación, sin sentido ni propósito deportivo para la comunidad donde se ubican.

La entidad tiene en su inventario obras que tendría un valor superior de $1,500 millones, y la mayoría están subutilizadas o en abandono.

En el portal web www.panamacompra.gob.pa se pueden apreciar que varios actos para estudio, diseño y construcción de canchas de fútbol con grama sintética y de suministro de químicos para piscinas que se declararon desiertos, mientras otros para reparación y mantenimiento de canchas multiusos y otras instalaciones ya fueron adjudicados. Dirigentes deportivos esperan mejor planeación.