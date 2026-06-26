Plata salva la 'era Beccacece' con gol inmortal ante Alemania

Con un anticipo ante el alemán Manuel Neuer, Gonzalo Plata sacó a Ecuador de terapia intensiva, lo metió en dieciseisavos de final del Mundial y salvó a Sebastián Beccacece de cerrar de la peor forma una era opacada, hasta ahora, por la falta de gol.

En su quinta participación en una Copa del Mundo, Ecuador se plantó sin complejos ante una Alemania ya clasificada como primera del Grupo E y celebró un 2-1 que lo clasifica como uno de los ocho mejores terceros del Mundial.

Con sus goles, Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') dieron vuelta un duelo que comenzó con tanto de Leroy Sané, a los 2 minutos de partido.

"Queríamos que la clasificación estuviera antes pero creo que es mejor así", destacó Plata, tras protagonizar junto a Beccacece un apretado abrazo, que marcó el inicio de una eufórica celebración ante una afición que se hizo sentir local en los tres partidos.

Plata puso a soñar a un país que vivió un suplicio en el arranque de la Copa viendo cómo el equipo repetía su gran pecado: fallar situaciones claras de gol, una y otra vez.

Una derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut y un inesperado empate sin goles ante Curazao pusieron a temblar los cimientos de un equipo que tiene en cancha a una generación que raya a alto nivel internacional.

Si la generación liderada por referentes como Álex Aguinaga e Iván Hurtado puso al combinado tricolor en el mapa al clasificar a su primer Mundial en 2002, jugadores como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Ángelo Preciado y el propio Gonzalo Plata tienen la misión de dar un paso más.

Protagonistas en equipos de América y Europa, los ecuatorianos quieren sobrepasar por primera vez los octavos de final en una Copa del Mundo.

Para el entrenador, la clave está en que sus jugadores se convenzan de que "la historia está hecha para cambiarla". Así resumió el DT la enseñanza del triunfo ante los alemanes, en la rueda posterior al partido.

- Sí, Ecuador pudo -

Cómo su técnico afirma, Ecuador pudo cambiar la historia y le ganó por primera vez a Alemania cuando más lo necesitaba. Perder era decir adiós al sueño en Norteamérica 2026.

El "sí se puede", que la afición transformó en canto de resistencia, se volvió realidad ante el tetracampeón del mundo.

"Fue una victoria merecida", dijo el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, el entrenador más joven de la Copa del Mundo que tiene la obligación de devolver a la Mannschaft a los primeros planos, tras sucumbir en fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.

El elogio tiene un sabor especialmente dulce para Beccacece.

El argentino llegó al duelo ante Alemania en medio de fuertes cuestionamientos de la afición que dejaban en el aire su futuro.

Tras celebrar con su familia y sus jugadores, el exasistente de Jorge Sampaoli en la selección argentina retrucó a sus críticos, a su manera.

"Lo importante es el equilibrio. No me va a cambiar la vida a mí", aseveró.

El DT tomó las riendas del combinado ecuatoriano en 2024 y clasificó al equipo como segundo del premundial de Sudamérica, por delante de históricos como Brasil y Uruguay.

Con vertiginosas llegadas en ofensiva, los ecuatorianos se ganaron el cartel de posible 'equipo revelación' de la Copa. Pero tanto en el premundial como en el arranque del Mundial mostraron un gran debe: la poca efectividad en un ataque que sólo marcó 14 goles en 18 partidos de eliminatorias.

"Siempre dijimos que nuestra propuesta, desde que llegamos, fue empoderar a un grupo de futbolistas para que no se sienta menos que nadie ni más que nadie, que sienta que puede competir con cualquiera", resumió el DT.

Ecuador se sumó a Argentina, Brasil y Colombia, ya clasificados a la siguiente ronda del Mundial. Paraguay, tercera de su grupo, tendrá que esperar al resto de resultados para certificar completamente su pase mientras que Uruguay tiene una labor más complicada: necesita una victoria ante España para asegurar la clasificación.