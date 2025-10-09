Pleno de triunfos para las favoritas en el WTA 1000 de Wuhan

Jornada sin sorpresas en Wuhan: todas las favoritas se clasificaron para los cuartos de final del torneo chino, empezando por las dos principales figuras del circuito femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek.La N.1 derrotó a la rusa Liudmila Samsonova en dos sets y se medirá en cuartos a la kazaja Elena Rybakina.Swiatek, por su parte, también se impuso en dos sets a la suiza Belinda Bencic y en cuartos se medirá a la italiana Jasmine Paolini.En semifinales, la N.2 podría encontrarse con la estadounidense Coco Gauff, tercera jugadora mundial, clasificada también para los cuartos.Resultados de la jornada en el WTA 1000 de Wuhan:. Individual femenino - Octavos de final:Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Liudmila Samsonova (RUS/N.16) 6-3, 6-2Elena Rybakina (KAZ/N.8) a Linda Nosková (CZE) 6-3, 6-4Katerina Siniaková (CZE) a Iva Jovic (USA) 7-5, 6-3Jessica Pegula (USA/N.6) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) 7-5, 3-6, 6-3Laura Siegemund (GER) a Magdalena Frech (POL) 6-4, 7-6 (7/2)Cori Gauff (USA/N.3) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Clara Tauson (DEN/N.10) 3-6, 6-1, 3-1 y abandonoIga Swiatek (POL/N.2) a Belinda Bencic (SUI/N.13) 7-6 (7/2), 6-4./bds/mcd/dam