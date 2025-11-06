"Podemos ser competitivos", dice Bortoleto en vísperas del GP de Brasil

El brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, se declaró este jueves "muy emocionado" por correr por primera vez el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, y se mostró optimista sobre sus opciones de "ser competitivo".

El circuito de Interlagos, en Sao Paulo, volverá a tener un piloto de la casa en la parrilla. El último había sido Felipe Massa en 2017.

"Estoy muy emocionado por competir acá frente a la afición brasileña", comentó Bortoleto, de 21 años, en rueda de prensa.

"No va a ser fácil", pero "podemos ser competitivos", subrayó.

Bortoleto viene de ocupar el décimo puesto en el GP de México, el 26 de octubre, la quinta carrera en la que suma puntos en su primera temporada en la F1.

"Estoy orgulloso de la temporada que estoy haciendo. Ha sido muy positiva", expresó el joven volante, quien resaltó la capacidad del equipo Sauber de superar un "difícil comienzo". Pudo puntuar por primera vez en el GP de Austria, después de 10 carreras sin conseguirlo.

Su desempeño le ha valido calificativos como el mejor debutante del año, aunque con autos más potentes el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) o el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) están mejor ubicados en el campeonato mundial de pilotos.

"No estoy aquí para pelear por el 'campeonato de novatos'", dijo.

Hadjar, en esta conferencia de prensa, resaltó el buen nivel de la camada que surge en la F1.

"Los novatos lo estamos haciendo muy bien, creo que somos una buena generación de pilotos", indicó el francés de origen argelino, también de 21 años.

Así como Bortoleto, Hadjar se mostró "emocionado" por su primera carrera en Interlagos.

"Tenía ocho años cuando vi a Sebastian Vettel ganar acá su título (de 2012) en la lluvia. Esta carrera trae buenos recuerdos de mi niñez".