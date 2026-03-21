Pogacar gana en modo épico su primera Milán-San Remo tras sufrir una caída

Tadej Pogacar (UAE Team) conquistó este sábado su primera Milán-San Remo al batir a Tom Pidcock en un vibrante esprint a dos en la Vía Roma, a pesar de haber sufrido una caída a 32 kilómetros de la meta.

Ganador por milímetros al término de una carrera épica, el esloveno de 27 años cuenta ahora con cuatro de los cinco Monumentos del ciclismo en su palmarés. De las grandes clásicas del calendario, sólo la París-Roubaix falta en su colección.

El belga Wout Van Aert completó el podio, mientras que Mathieu van der Poel, campeón el año pasado, se quedó rezagado respecto a Pogacar y Pidcock en el Poggio.

Pogacar, que también se impuso en la Strade Bianche a principios de este mes, se convirtió en el primer corredor desde Giuseppe Saronni en 1983 en ganar la Milán-San Remo como campeón del mundo.

- Estrategia en mil pedazos -

La estrategia del cuádruple ganador del Tour de Francia estalló en mil pedazos al sufrir una caída a pocos kilómetros de la decisiva subida a la Cipressa, donde se esperaba que se decidiese la carrera. En una curva a la izquierda se fue al suelo junto a otros grandes nombres como Wout Van Aert, Matteo Jorgenson o Biniam Girmay, alors que Van der Poel también se vio retrasado por la caída.

Con el culote roto en el costado izquierdo, Pogacar volvió como una furia sobre el pelotón para colocarse al frente de la carrera apenas seis kilómetros más adelante, en la Cipressa, donde batiría el récord de la ascensión. Tras los relevos de sus compañeros Brandon McNulty e Isaac del Toro, el esloveno lanzó rápidamente el ataque a 24 kilómetros de la meta.

Al igual que el año pasado, sólo dos hombres pudieron seguirle: Van der Poel y Tom Pidcock.

El trío mantuvo unos segundos de ventaja sobre el pelotón hasta el pie del Poggio, la última dificultad del día.

- Más cerca de Merckx -

Pogacar volvió a atacar y esta vez Van der Poel no pudo aguantar y cedió a nueve kilómetros de meta. Los dos hombres más fuertes del día realizaron el descenso juntos y lograron mantener una ventaja de unos segundos en los dos últimos kilómetros llanos que llevaban a la llegada en la Via Roma, donde Pogacar batió a Pidcock en un emocionante esprint.

"Cuando me caí pensé que todo había terminado, pero por suerte pude volver rápidamente a la bicicleta y sin demasiados daños", declaró Pogacar.

Con once victorias en total en los Monumentos, el doble campeón del mundo alcanza al belga Roger De Vlaeminck en la segunda posición de la clasificación de todos los tiempos y se acerca un poco más al récord de Eddy Merckx (19) antes de sus dos próximas grandes citas, el Tour de Flandes y París-Roubaix en abril.