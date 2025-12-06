Pogacar y Ferrand-Prevot, elegidos mejores ciclistas del año

El esloveno Tadej Pogacar y la francesa Pauline Ferrand-Prevot, ganadores de la edición masculina y femenina del Tour de Francia 2025, fueron elegidos mejores ciclistas del año en una ceremonia celebrada este viernes en París.

Para Pogacar esta es su tercera Bicicleta de Oro, tras haber conquistado su cuarto Tour el pasado verano boreal.

El ciclista de 27 años también recibió el premio Eddy Merckx al mejor ciclista de carreras clásicas, luego de haber ganado tres de los Monumentos de un día: el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

Pogacar ha realizado una sensacional temporada, con 20 victorias, incluido su segundo título mundial.

Su gran objetivo para 2026 es ganar un quinto Tour de Francia y tratar de vencer en los dos Monumentos que le faltan: el Milán-Sanremo y la París-Roubaix.