Por el último cupo

Alianza FC y CD Universitario definen esta noche al equipo que enfrentará al San Francisco FC, en semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El choque corresponde a la segunda llave de “playoffs” y será en el Estadio de Los Andes, desde las 8:00 p.m.

Alianza, quedó en el segundo puesto de la Conferencia Este, tras 16 jornadas disputadas de la ronda regular del torneo. Mientras que Universitario, se ubicó tercero del Oeste.

Estas posiciones acreditan a los mencionados clubes para competir en la fase de los “playoffs”, que se juega a partido único; mientras que las semifinales, programadas serán duelos de ida y vuelta, a partir del próximo fin de semana.

Anoche, el cupo en la otra semifinal, donde espera el Plaza Amador, lo definían el Club Atlético Independiente (CAI), segundo del Oeste, y el Sporting San Miguelito (SSM), tercero del Este, en el estadio Agustín Muquita Sánchez. La Final del Clausura 2025 está planeada para celebrarse el próximo 29 de noviembre.