¿Por qué no hay combinada nórdica femenina en los Juegos Olímpicos?

La combinada nórdica, cuya pruebas olímpicas comenzaron este miércoles en Italia, es el último deporte exclusivamente reservado a los hombres en los Juegos de Invierno, una situación que provoca frustración y enfado entre las competidoras femeninas, que denuncian esta discriminación.

En enero, la estadounidense Annika Malacinski difundió un vídeo en las redes sociales en el que, con una mochila y una maleta, se dirigía al aeropuerto rumbo a los Juegos.

Pero realmente no era así y era una forma de poner bajo el foco que su deporte, que mezcla esquí de fondo y saltos de esquí, todavía no tiene prueba femenina en los Juegos olímpicos, donde la paridad no está alcanzada (53% de hombres).

"Estás preparada para los Juegos Olímpicos de Invierno, en los cuales no te dejan participar", escribió la joven de 24 años, que no se cansa de abogar por un cambio al respecto.

Como la estadounidense, las especialistas en la combinada nórdica son numerosas en la defensa de esta causa, especialmente en las últimas semanas, donde utilizan un lema: "La igualdad no tiene que esperar cuatro años".

La combinada nórdica está integrada en el programa olímpico desde la primera edición de los Juegos de Invierno, la de Chamonix 1924.

El carácter mixto es uno de los requisitos que el Comité Olímpico Internacional (COI) exige ahora para que un deporte entre en su programa.

El asunto resulta todavía más incomprensible cuando sí existe una Copa del Mundo femenino y hay prueba para mujeres en el Mundial, que se organiza cada dos años desde 2021.

Entonces, ¿por qué sigue sin caer la última barrera olímpica?

- "Audiencias bajas" -

Contactado por la AFP, el COI destacada dos cuestiones sobre el lugar de este deporte en el programa olímpico.

Primero, la falta de competencia que evidencia la categoría masculina, con solo cuatro países que hayan ganado medallas entre las tres últimas ediciones olímpicas (Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pekín 2022). Y segundo, una falta de interés del público, ya que la combinada nórdica masculina "ha registrado de lejos las audiencias más bajas durante esos Juegos".

La disciplina debe "ser objetivo de una evaluación completa", incluida para los hombres, al término de los Juegos Olímpicos de 2026, indica el COI, que tomará luego "una decisión sobre si se incluye la combinada nórdica para hombres y mujeres en los Juegos de los Alpes franceses 2030".

Otras disciplinas desean ser olímpicas, como la escalada sobre hielo, el hockey 3x3, el ciclocross o el trail.

Los actores de la combinada nórdica no ocultan su preocupación por el futuro olímpico de su deporte, como Sirpa Korkatti, presidenta de la Federación Finlandesa de Esquí.

"Sin mujeres, ¿qué va a ser de este deporte?", se pregunta.

El francés Fabrice Guy, campeón olímpico en Albertville 1992, fue preguntado por la AFP y afirmó que tiene "la impresión de que se está dejando de lado a la combinada nórdica" y que se va a privilegiar para 2030 a otros aspirantes, como el ciclocross.

- "Hace daño" -

"Ni se habla de las mujeres en la combinada nórdica, cuando es una de las disciplinas más antiguas. Si no hay mujeres, entonces no soñemos, es porque la combinada va a desaparecer", añade este exesquiador.

"Ver los Juegos ante el televisor, diciéndome qué yo podría estar ahí si no fuera mujer, es algo que hace daño", lamenta la mejor francesa de ese deporte, Lena Brocard, que invita a los telespectadores a seguir ese deporte para ayudar a hacer presión sobre el COI.

El estadounidense Niklas Malacinski lamentó que su hermana Annika no pueda estar con él en Italia.

"Estoy viviendo una experiencia fantástico, que a mi hermana no le dejan vivir. Eso es una pena", afirma.