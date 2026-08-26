Por un boleto al Mundial de Esports

La delegación panameña de Esports ya tiene la mirada puesta en el clasificatorio para la FIFAe World Cup 2026 que arranca este jueves, luego de su destacada actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde lograron una presea de oro en eFootball y la medalla de plata en la modalidad de Street Fighter 6.

“Estoy muy contento por haber ganado la medalla de oro para Panamá, la cual suma oficialmente al medallero del certamen. Se luchó y se entrenó para alcanzar este objetivo; al final, logramos esta presea sumamente importante para el gaming panameño”, expresó Jhonnatan Mora.

Ese impulso ahora se traslada a Ciudad de México, donde del 28 al 30 de agosto se disputará el FIFAe Continental Championship 2026 de Concacaf. Solo un país de la región avanzará al Mundial de Arabia Saudita, programado entre octubre y noviembre.

“Es un torneo organizado directamente por la FIFA en la modalidad de eFootball; nos enfrentaremos a seis países de Centroamérica que estamos luchando por un solo boleto a la cita mundialista”, agregó Mora.

Panamá competirá en eFootball Consolas con Jhonnatan Mora y Elías Herrera; en eFootball Mobile con Juan Mendoza y José Madrid; y en Rocket League con Diego Salvador Cardoze, Carlos Bouché y Luis Moreno.

En esta fase, la representación nacional quedó ubicada en grupos junto a México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá.