Por un puesto a 8vos

ML | El Torneo Nacional Infanto Juvenil Masculino Femenino Sub14 Sub16 de fútbol ya está por entrar en su etapa final de la ronda regular, y la lucha por obtener un boleto a los Octavos de Finales cada vez se pone más que interesante.

Tal es el caso de las Ligas Provinciales de Chiriquí y Chiriquí Occidente Sub14 Femenina que están luchando por un puesto en la gran fiesta de los Octavos y a pesar de que son 4 fechas las que faltan para culminar la primera fase, la disputa entre ambos está cada vez más cerrada deportivamente.

El próximo partido será de 1 de marzo: Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro, en la Cancha El Cuervito, Progreso, desde las 11 am, mientras que el equipo de Chiriquí tendrá jornada libre.