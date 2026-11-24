Una cultura de deporte seguro en el país, en que todos sus actores puedan expresarse en un ambiente sin discriminación, violencia, ni abuso y con los mecanismos efectivos de que, si hay alguna situación de riesgo, se detecte enseguida y se apliquen correctivos. Así es la visión que se promueve desde el Comité Olímpico de Panamá (COP) para procurar el bienestar, sobre todo el de los jóvenes atletas.

Damaris Young, presidente del COP, recalcó que el Deporte Seguro es “una estrategia real, la cual invertimos fondos y tiempo, pues entendemos que es una parte esencial del ecosistema deportivo es crear las condiciones para que haya respeto y tranquilidad”.

La también abogada dijo que se han denunciado situaciones de abuso, sin dar detalles, y los señalados ya no son parte del sistema deportivo local. En ese sentido, el pasado sábado, el COP realizó el lanzamiento oficial del libro ilustrado “Aprendamos a Jugar Seguro.

Cuentos para cuidarnos en el deporte”, cuya autora es María Carla Sayavedra, psicóloga deportiva y directora de la Oficina de Deporte Seguro del COP.

“Este texto es una herramienta en el proceso de formación de nuestra juventud”, agregó Young. Por su parte, Sayavedra consideró que se está generando un impacto positivo para sensibilizar tanto a atletas, entrenadores y en especial, autoridades, para que se priorice el Deporte Segurio. Y es que desde 2021 se presentó una iniciativa de ley sobre este asunto, pero hay recibido objeciones presidenciales en dos ocasiones (2023 y 2026).

“Llevamos cinco años en este proceso, ya la ley ha sido vetada dos veces, pero tenemos la fe que la tercera será la vencida, pero esto es un tema de todos, y esperamos que el Panamá tenga pronto su ley de Deporte Seguro”, dijo Young.