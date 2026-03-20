Portugal, sin Cristiano Ronaldo para amistosos contra México y Estados Unidos

Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.

El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, indicó que "CR7" sufría una "ligera lesión" durante una entrevista concedida esta semana a medios locales, pero no había confirmado entonces si el jugador quedaba o no descartado para estos dos amistosos.

La Seleçao se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.