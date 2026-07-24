Potrancas criollas tras la segunda Gema

La colorada criolla ‘Doña Perfecta’, ganadora de la primera Gema de la Triple Corona Nacional de tres años, saldrá este domingo en busca del triunfo en el evento estelar dedicado a Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque y colocarse a una sola victoria del codiciado galardón hípico.

Para lograrlo, verá acción ante 9 reconocidas potrancas de 3 años de edad, en una competencia que ha despertado una gran expectativa ante la fanaticada. El evento conmemorativo de grata recordación a dos inversionistas hípicos que se agitaron en las facetas de criador, propietario e importador de pura sangres, se celebrará en la 7ma carrera, en la versión 55, sobre 1,700 metros con una bolsa en disputa de $50,800.

La prueba se viste de gran relevancia, toda vez que es el segundo evento de la Triple Corona Nacional, como también el puente de las carreras que otorgan puntuaciones de nuestras representantes a la Copa Dama del Caribe.

La invicta ‘Doña Perfecta’, precedida de cuatro triunfos clásicos, con silla de su jinete usual Ángel Rivas, saldrá en busca de su sexto triunfo.

Sus principales adversarias serán las coloradas ‘Living Legacy’, con monta de Luis Arango, y ‘Learnig To Fly’, con Omar Hernández, potrancas con las cuales escenificó una cerrada batalla durante el itinerario del Clásico Temístocles Diaz Q., el pasado 28 de junio. Otra de las potrancas que dirá presente en la etapa final de evento será ‘Tamara la Bella’, colorada que se vio afectada con contratiempos en la primera Gema, siendo para esta oportunidad conducida por Raymundo Fuentes.

Cinco potrancas entran en la segunda pata de la Triple Corona, despuntando entre ellas la velocista Marucha (Ariosto Delgado) y Bounasera (Yonis Lasso), ejemplares que harán su primera incursión en pruebas superiores a la milla. Para este clásico, las puntuaciones como prueba selectiva a la Copa Dama del Caribe asignará 6 puntos a la ganadora, 4 a la escolta y 2 a la ocupante de la 3ra colocación.

El último cotejo que define la Triple Corona y las representantes a la Copa Dama del Caribe será el 23 de agosto con el Clásico dedicado a la familia Arango. Dicha confrontación aportará 7 puntos a la victoriosa, 5 a la 2da posición y 3 al 3er peldaño.