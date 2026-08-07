Potrancas presagian un cerrado duelo en el Clásico Familia Ruiz

<span class="mln_uppercase_mln">M.Thils |</span> Germán Ruiz Barrancos en compañía de otros propietarios fundaron en 1988 la Asociación de Propietarios de Pura Sangres de Caballos (Appucapa). Su incursión como propietario tuvo su origen en la década de 1960, cuando junto a tres amigos se deciden a comprar su primer ejemplar, un nativo llamado Mamoni, llevando el nombre de su cuadra el de tres amigos. Posteriormente en la década de 1980 surge el Stud Monserrat, haciéndole reverencia a la Patrona de los Cataluños (Barcelona), de donde era oriundo. Entre sus mejores caballos, ganadores clásicos, estaban El Kayak, Mil Amores, Crisolito, Presagio, Tango, con récord de pista, Winchester, Artemisa y Just Approval, ganador del Clásico Presidente y galardonado como Caballo del Año. Por su dedicación y aporte a la hípica criolla, fue exaltado al Salón de la Fama de la Hípica Panameña en 2010, en la categoría de Propietario.