$!Potros ensayan para el Clásico Día del Trabajo

Un total de quince carreras se esperan entre la programación de fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, cerrando con el Premio Policía Nacional. Nos adentramos en la programación sabatina donde sobresale una carrera de potros importados no ganadores en distancia de 1,200 metros.

Aquí el ejemplar Motek quien posiblemente sea inscrito en el Clásico Día Internacional del Trabajador tratará de lograr su primera victoria, ya que mantiene un récord de 5 segundos lugares consecutivos. Ahora cambia de jinete, será el aprendiz Humberto Haldar quien ha demostrado tener mucho carácter y estamina a la hora de montar. Motek se presenta con un peso de 1,110 libras y tiene como enemigos a Uncle Tots y Ambrosio P.

Se espera que el argentino Nux, otro aspirante a este clásico, haga un ejercicio entre carreras.

Será una programación sabatina con un 80% de carreras en distancia corta y con dos pool de 4, dos pool de 3, un pool de 5 y el jugoso y más correteado el 5 y 6 que inicia en la segunda carrera de la programación. Por otra parte, para la jornada dominical, donde se desarrollará el Premio Policía Nacional en la sexta carrera en distancia de 1,400 metros, se enfrentan yeguas nacionales de 4 años no ganadoras de Clásicos, copas comerciales ni premios. Este evento muy parejo donde se miden la experiencia vs. la juventud, y cualquier cosa podría suceder.

Aquí destacan Sol Premier, Lady Isabella, Wonder Lady y Kiara Karita. Una carrera muy interesante, todas en busca de su primera victoria en la categoría de Premio. Una tarde dominical, llena de mucho entretenimiento para pasar en familia y amigos en el Parking Site del Hipódromo Presidente Remón y usted no puede faltar.

Los únicos retiros programados son: Sábado 3ra. Carrera #8 Lirio Azucena y en la 6ta. Carrera #1 In Seventh Heaven.

Los inscritos al Clásico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa

Adage, Steel Curtain, Tizzy Indy, First Front, De Chambeau, Signature Dame, Togo, Dandy Del Peligro, Roaring Justice y Tuto Babe.