Presidente del CAI: “Nadie volverá a utilizar la camiseta #14 en honor a Gilberto Hernández”

Ignacio Molino, presidente del Club Atlético Independiente (CAI), dijo que están solicitando un permiso a la liga para que les permitan realizar un homenaje póstumo al jugador Gilberto Hernández y que van a retirar la camiseta #14 que utilizaba.

“Para nosotros fue un baluarte, nosotros solo conocemos el lado bueno de él. Yo no puedo decir que sea culpable de algo, lo desconozco, mientras a mí no me den pruebas de algo no puedo decir lo contrario. Para mí fue un gran jugador, hemos perdido a los mejores centrales del país y eso causa mucho dolor. Le vamos a hacer un homenaje y vamos a retirar la camiseta #14 del club, nadie la va a poder a usar en honor a Gilberto Hernández”, afirmó Molino en el programa radial Batakazo.

El presidente del CAI reveló que Hernández se quedaba en la Casa Club y cuando tenía días libres se trasladaba a Colón para pasar tiempo con su familia.

Por su parte, Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), manifestó que “hay gente que solo esta para hablar y tratar de hacer daño. Lo de Gilberto ha sido un hecho aislado, quien ha regresado al lugar donde creció y donde la violencia es el día a día del lugar. Fue víctima de eso y NADA MAS!!!!! El que no tenga nada bueno que decir, que calle!!”.