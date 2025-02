Presidente del Marsella podría ser sancionado por acusar al arbitraje de "corrupción"

El presidente español del Marsella Pablo Longoria se enfrenta a un posible castigo por las instituciones del fútbol francés tras unas declaraciones el sábado en las que afirmó que su club era víctima de la "corrupción", tras una derrota por 3-0 en Ligue 1 contra Auxerre.

"Esto es auténtica corrupción", lanzó Longoria tras el partido en el estadio Abbe-Deschamps, donde otros miembros del equipo marsellés también mostraron su sensación de haber sido injustamente tratados por el árbitro.

El Marsella, en segunda posición de Ligue 1, pidió en vano un penal a su favor cuando ya perdía 1-0, justo antes del descanso.

Poco después, los visitantes sufrieron la expulsión del defensa canadiense Derek Cornelius por una segunda tarjeta amarilla poco después de la hora de juego, antes de conceder otros dos goles en una decepcionante derrota.

No solo Longoria: Fabrizio Ravanelli, el exatacante italiano del Marsella que ocupa actualmente un rol de consejero en el club, tildó también las decisiones de "escandalosas".

"Toda Francia ha visto que las decisiones de Stinat (el árbitro Jeremy Stinat) fueron un sinsentido. Ha sido un arbitraje escandaloso", declaró Ravanelli ante la prensa.

"Mostró una tarjeta roja por una segunda tarjeta amarilla inaceptable. Jugó el balón", añadió Ravanelli sobre la expulsión de Cornelius, si bien el defensa claramente impactó con su rodilla el torso de Hamed Junior Traoré en el transcurso de la jugada.

"No aceptamos esto más. Pedimos respeto y un arbitraje limpio".

El patrón de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Philippe Diallo contraatacó el domingo a los comentarios de Longoria y Ravanelli en un comunicado.

"Condeno firmemente los comentarios hechos por el presidente y dirigentes del Marsella sobre el arbitraje francés en general y sobre el colegiado del partido de ayer (sábado) en particular", declaró Diallo.

"Cuestionar la integridad de nuestros árbitros es difamatorio, inadmisible y condenable", añadió Diallo, incidiendo que esos comentarios "dañan gravemente la imagen de nuestro campeonato".

El difusor DAZN informó el domingo que Stinat había sido víctima de una "intrusión en su hogar" y que su coche había sido vandalizado.

El enfado del Marsella empezó incluso antes del partido en Auxerre, desde la designación de Stinat como árbitro. Este colegiado ejerció como cuarto árbitro en la derrota en Copa del Marsella contra el Lille el mes pasado, tras la cual el director deportivo Medhi Benatia recibió una suspensión de tres meses por incidentes al final del partido.

"No, señor Longoria, los árbitros franceses no son corruptos. Perder un partido no justifica una llamada a cuestionar la integridad de los árbitros franceses", declaró el Sindicato de Árbitros de Francia (SAFE), en un comunicado.