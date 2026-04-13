Presidente Mulino inauguró los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Más de 2 mil atletas de 15 países del continente se congregan en nuestro país para competir en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, evento deportivo que fue inauguradayer por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La actividad, desarrollada por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), se extenderá hasta el 25 de abril, con competencias en 22 disciplinas.

“Me complace declarar solemnemente inaugurados los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. ¡Éxitos y bienvenidos a Panamá nuevamente!”, expresó el presidente Mulino.

Durante la jornada se desarrolló el encendido de la llama suramericana de la mano de los deportistas olímpicos: Alonso Edwards, Christina Jiménez Pitty, Irving Saladino y Atheyna Bylon.

El público también pudo disfrutar de presentaciones artísticas, como la del cantante Farruko, así como un despliegue de nuestra música típica, a cargo de Osvaldo Ayala, Margarita Henríquez y Doralis Mela.

Durante su discurso, el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, destacó que la realización de los juegos en Panamá se logró gracias a un modelo de articulación institucional gubernamental, con el respaldo de más de 33 instituciones del Gobierno Nacional, lo que permitió alinear esfuerzos, optimizar recursos y garantizar una ejecución eficiente.

“Este modelo constituye además un modelo de gestión que garantiza la transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza, asegurando que cada decisión, cada recurso y cada acción, responda al compromiso que tenemos con el país”, dijo Ordóñez.

Por su parte, Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), agradeció a los voluntarios que trabajaron para hacer realidad estos juegos, y a los atletas por dar ejemplo de disciplina y de esfuerzo.

“Panamá quiere ser para ustedes un lugar donde se lleven no solo medallas, sino recuerdos que los acompañarán por toda la vida”, sostuvo Young.

El presidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Camilo Pérez López Moreira, reveló que los juegos de Panamá hacen historia, porque son los más grandes de la historia en participación de juventud.

“Estos juegos manifiestan, una vez más la unidad de suramérica está en otro nivel”, recalcó Pérez.

Esta versión de los juegos lleva el lema “Nuestra Identidad, A Otro Nivel” y su mascota es una rana dorada con el nombre Antón, mientras que las medallas de oro, plata y bronce llevan el diseño de una mariposa.

Las competencias tendrán lugar en el recién inaugurado Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada; la Ciudad Deportiva Irving Saladino; el Centro de Combate Atheyna Bylon y playa Venao, entre otras sedes.