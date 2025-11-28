Primer título de un judoca ruso tras la plena reintegración de este deporte

El judoca ruso Ayub Bliev se convirtió este viernes en Abu Dabi en el primer deportista de su país en ganar un título bajo los colores de Rusia desde la plena reincorporación de la nación a este deporte, anunciada el jueves por la Federación Internacional.

Bliev, de 28 años, se impuso en la final contra el mongol Ariunbold Enkhtaivan y recibirá su medalla de oro bajo su bandera nacional y al son del himno ruso, algo que no ocurría desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Los judocas rusos competían desde 2023 bajo estatus neutral.

La Federación Internacional de Judo (IFJ) se movió ya a contracorriente en febrero de 2022 al rechazar inicialmente la prohibición total de los deportistas rusos y bielorrusos recomendada por el COI y adoptada de inmediato por gran parte del mundo deportivo.

Solo excluyó a los judocas rusos y bielorrusos a partir de septiembre de 2022.

Ningún judoca ruso participó en los Juegos Olímpicos de París en 2024 bajo bandera neutral. De hecho, su federación había boicoteado las pruebas, considerando las condiciones "humillantes".

"Rusia siempre ha sido una nación destacada en el mundo del judo, y su regreso completo debería enriquecer la competencia en todos los niveles mientras se respetan los principios de equidad, inclusión y respeto de la IJF", señaló la federación internacional al anunciar la reintegración total de Rusia, con bandera e himno, el jueves.