Primer triunfo de Klopp con Alemania, Portugal gana sin Cristiano Ronaldo

Jürgen Klopp consiguió al tercer intento su primer triunfo como seleccionador de Alemania, con un 2-0 sobre Serbia este jueves en la Liga de Naciones de la UEFA, donde Portugal ganó 4-2 a Dinamarca un día después de que Cristiano Ronaldo abandonara enfadado su concentración.

Esa victoria permite al nuevo seleccionador del equipo luso, Jorge Jesus, mantener el pleno de victorias desde su llegada y tomarse un respiro tras 24 horas de especulaciones y dudas sobre ese conflicto con el astro de 41 años.

Otro de los seleccionadores debutantes en esta ventana internacional en Europa, Xavi Hernández, pudo mantenerse invicto (una victoria, dos empates) al frente de Países Bajos, que evitó in extremis la derrota en Grecia (2-2).

En las clasificaciones de los dos grupos en liza este jueves, Portugal se destaca con sus 9 unidades en el A4, donde ya saca seis puntos a los otros tres equipos (Dinamarca, Noruega y Gales), mientras que Grecia comanda por sorpresa el A2 con 7 unidades, dos más que Países Bajos (2º, 5), mientras que Alemania es tercera con 4 unidades y Serbia cierra con su casillero a cero.

- Grecia, cerca de otra sorpresa -

Después del empate 1-1 en Países Bajos y la derrota en casa ante Grecia (1-0), toda la presión estaba sobre Klopp, el nuevo entrenador de la Mannschaft, que se impuso 2-0 a Serbia en Múnich.

Florian Wirtz fue el protagonista del triunfo germano, primero con una gran acción individual que llevó al primer gol, obra de Tom Bischof (39'), y luego marcando directamente el segundo (61').

Alemania intentará ahora el domingo confirmar esta reacción y tomarse la revancha ante Grecia, que estuvo este jueves muy cerca de encadenar una tercera victoria seguida.

Los helenos se distanciaron en el marcador con dianas de Fotis Ionnidis (23') y Giorgos Masouras (45+2'), antes de que la Oranje despertara en la segunda mitad e igualara con un gol de cabeza de Virgil Van Dijk (59') y una diana salvadora de uno de los hombres que comenzó como suplente, Tijjani Reijnders (89').

Xavi ya había salvado una primera derrota en el descuento de su debut contra Alemania y ahora vuelve a esquivar la derrota en la recta final.

- Calma tras la tormenta -

En la selección portuguesa, todo funciona a la perfección sobre el campo, con un tercer triunfo en otros tantos partidos para que el equipo, defensor del título, se distancie claramente al frente de su grupo, pero la espantada de Cristiano Ronaldo el miércoles ha enrarecido mucho el ambiente.

Tropezar ante los daneses en el primer duelo desde que CR7 dejó el miércoles Copenhague a bordo de su avión privado hubiera sido preocupante para Jorge Jesus, cuya gestión del caso está en el punto de mira de periodistas y aficionados.

Pero los jugadores de la Seleção ayudaron a su entrenador con un partido serio.

João Cancelo (13') y Gonçalo Ramos (25') adelantaron por dos veces a Portugal, antes de que Dinamarca lograra equilibrar en dos ocasiones, con las dianas de Mikkel Damsgaard (23') y Rasmus Hojland (53').

Los tantos de la victoria definitiva por 4-2 en el Parken Stadion fueron conseguidos por Vitinha (67') y João Félix (87').

A Portugal le ayudó además este jueves la derrota de su teórico rival principal del grupo, la Noruega de Erling Haaland, que perdió 2-1 en Gales en un partido en el que los escandinavos jugaron con diez hombres toda la segunda mitad.

- Protestas propalestinas -

En la segunda categoría de esta Nations, el partido entre Irlanda y Austria (2-2) en Dublín tuvo dos interrupciones breves debido a protestas propalestinas.

La primera fue por el lanzamiento de pelotas de tenis cubiertas con adhesivos con los colores de la bandera palestina y la segunda fue por la entrada en el césped de un hombre que ondeaba esa misma bandera.

Estas protestas se producen en un contexto de tensión por los duelos de Irlanda contra Israel en su grupo de la Liga de Naciones, donde se verán las caras el domingo en un partido deslocalizado a Serbia por motivos de seguridad.