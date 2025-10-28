Deportes

Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles en Don Bosco

Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles en Don Bosco
Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles en Don Bosco
Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles en Don Bosco
Redacción
28 de octubre de 2025

Más de 650 jóvenes, participaron en los primeros Juegos Deportivos Estudiantiles celebrados en el corregimiento de Don Bosco, en el distrito de Panamá.

El evento reunió a más de 650 estudiantes, de entre 11 y 17 años, provenientes de los diez colegios de este sector capitalino.

La ceremonia de cierre tuvo lugar en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, escenario que, gracias a sus modernas instalaciones, sirvió como sede ideal para el desarrollo de las competencias en distintas disciplinas.

Durante las jornadas deportivas, los jóvenes demostraron su talento y pasión en pruebas de atletismo, además de fútbol, baloncesto y voleibol, consolidando el espíritu de unidad y sana competencia entre las instituciones educativas participantes.

En cuanto a la tabla de posiciones general, el Colegio Santo Domingo Savio se consagró como líder al obtener la mayor cantidad de medallas en las distintas disciplinas. En segundo lugar se ubicó el IPT Don Bosco, mientras que el Colegio Claret alcanzó el tercer puesto, destacándose por su constancia y desempeño durante las competencias.

Instagram

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, destacó el éxito de esta primera edición, en la que se entregaron 564 medallas a los atletas más destacados.

“Esta primera experiencia nos deja claro que podemos llevar estas competencias a un nivel superior. Invitamos a los demás corregimientos a sumarse a esta iniciativa para celebrar unos Juegos Intercolegiales a nivel distrital”, expresó Janson.

Asimismo, adelantó que la próxima edición incorporará nuevas disciplinas deportivas, permitiendo que más jóvenes puedan participar y desarrollar sus habilidades en distintas ramas del deporte.

“Estamos muy emocionados. Gracias al apoyo de Pandeportes y de la Alcaldía de Panamá logramos sacar adelante esta iniciativa. Hemos sentado un precedente y sin duda seguiremos realizando estos juegos”, agregó el representante.

Uno de los mayores logros de esta actividad fue fomentar en los estudiantes el sentido de pertenencia y orgullo por representar a sus colegios, promoviendo la sana competencia y los valores del deporte.

Janson también invitó a la empresa privada del corregimiento a sumarse a este esfuerzo, aportando al desarrollo de los jóvenes deportistas y contribuyendo a su motivación con mejores incentivos y oportunidades.

Tags:
Panamá
|
Don Bosco
|
juegos estudiantiles
|
TE PUEDE INTERESAR