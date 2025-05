Psiquiatra imputada por la muerte de Maradona: "Hice lo que podía"

La psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas por la muerte del legendario exfutbolista argentino Diego Maradona, se defendió este jueves en el juicio contra el equipo médico del 'Diez' al decir, entre lágrimas, que hizo "todo lo que podía y hasta más" por su paciente.

Cosachov defendió la decisión de internar a Maradona en un domicilio tras una neurocirugía, pero se desvinculó del servicio médico responsable de llevar a cabo esta internación durante la cual el exfutbolista falleció el 25 de noviembre de 2020 tras sufrir un edema pulmonar.

Se trató de la primera declaración de un imputado desde que el proceso comenzó el 11 de marzo para determinar la responsabilidad del equipo médico en la muerte de Maradona a sus 60 años.

"Mi rol e incumbencia estuvo acorde a mi profesión, que es la psiquiatría, y siempre actué con total convencimiento de que lo que hacía era lo correcto", señaló Cosachov, llorando, ante el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

A lo largo del juicio se ha puesto en cuestión tanto las condiciones como la pertinencia de atender a Maradona en su residencia en Tigre, una localidad cercana a San Isidro, luego de la operación por un hematoma subdural el 3 de noviembre de 2020.

Cosachov fue una de las médicas encargadas de firmar la internación domiciliaria.

"¿Los objetivos cuáles eran? Consumo cero de alcohol y que el paciente tomase ordenada la medicación", explicó la psiquiatra sobre el 'pelusa', que tenía problemas con la bebida y había experimentado síndromes de abstinencia tras la cirugía.

Añadió que la internación domiciliaria era la única opción viable debido al cáracter de Maradona y que la decisión fue acordada con la familia y el prestador de salud, pero que notó en la empresa un "intento de desresponsabilizarse".

"Ahora tengo otra información que antes no. Ya no puedo decir si la internación fue seria o no", dijo a los jueces.

Dalma Maradona, quien acudió a la sala y atestiguó el mes pasado que la muerte de su padre se podría haber evitado si los médicos "hubieran hecho su trabajo", comentó a periodistas al término de la audiencia: "No se si va a funcionar que se tiren la pelota unos a los otros. Eran todos responsables".

Varios médicos declararon al inicio del proceso que la habitación donde murió Maradona "estaba muy sucia, muy desordenada" para una persona recién operada y carecía de desfibrilador, entre otros equipos médicos.

Un ejecutivo de la prestadora de servicios médicos declaró el mes pasado que el entorno de Maradona, entre ellos Cosachov, había pedido visitas médicas semanales antes de que el exfutbolista fuera trasladado a su vivienda.

Médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente. De ser hallados culpables, arriesgan entre 8 y 25 años en prisión.