Puerto Rico se rinde ante LeBron en el último 'show' del Team USA en Lille

Ya eliminado, Puerto Rico se despidió del torneo olímpico de básquet masculino ante Estados Unidos con una derrota 104-83 este sábado en Lille, en un duelo en el que iba ganando de un punto tras 14 minutos, momento en el que LeBron James decidió cortar por lo sano y espabilar a su tropa.

Los autodenominados Vengadores, en busca de redimirse del cuarto puesto en el pasado Mundial, cierran la primera fase en Lille con tres triunfos convincentes y billete para jugar los cuartos el martes en París como primeros de grupo.

"No estuvimos bien en el primer cuarto, podemos empezar mejor, hacer un mejor trabajo, es algo que tenemos que mejorar... Ahora vamos a París y seguimos en busca de nuestro objetivo; hay grandes rivales; obviamente Canadá, Alemania, Grecia, Serbia, Australia...", señaló LeBron.

Dar el máximo en la pista, aumentar el porcentajes de aciertos y rezar para que el rival tenga un mal día. Puerto Rico cumplió durante un rato y la peleó ante Estados Unidos.

Transparente en el duro correctivo (107-66) ante Serbia tras doblarse un tobillo en su excelente arranque frente a Sudán (26 puntos en la derrota 90-79), José Alvarado, el único NBA de los boricuas, recuperó el color ante sus rivales habituales.

El 'Gran Ladrón', 13 puntos en la primera parte -18 en total-, dio alas a su equipo para aguantar el cuerpo a cuerpo durante 14 minutos, cuando Puerto Rico ganaba por un punto (35-34).

LeBron decidió que era suficiente, agitando a los suyos para evitar cualquier despiste.

Con el 'Rey' casi cuarentón -10 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias- al mando de las operaciones, Estados Unidos prácticamente dobló su anotación en seis minutos para irse al descanso con un balsámico 64-45.

- Edwards trae el espectáculo -

A LeBron le acompañó un Joel Embiid (15) fuera de la rotación en el partido anterior y que no perdió la cara a su duelo con la grada por no haber querido jugar con Francia: Abucheos y celebraciones cuando fallaba, manos a la oreja y aspavientos del jugador como respuesta cuando anotaba.

"Siempre me gustó esto. La gente piensa que es el odio, pero yo lo veo más como amor y respeto. Si yo no fuera un buen jugador de básquet no tendría ese tratamiento", señaló Embiid, el mejor jugador de la NBA en 2023.

Un espectacular Anthony Edwards desde el banquillo (26) y las leyendas Stephen Curry (8) y Kevin Durant (11) completaron el último 'show' norteamericano en Lille.

Los boricuas se quedaron sin un nuevo milagro 20 años después del histórico triunfo en Atenas-2004, la primera derrota de un combinado NBA en unos Juegos Olímpicos.

Al menos los sucesores de los 'Doce Magníficos' ofrecieron algo de resistencia ante el imperio NBA, que queda a tres partidos de un quinto oro olímpico consecutivo.