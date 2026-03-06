Puerto Rico tumba a Colombia en el Clásico Mundial con una explosiva entrada

Con todas sus carreras concentradas en la quinta entrada, Puerto Rico derrotó este viernes 5x0 a Colombia ante su público en su estreno en el Clásico Mundial de béisbol de 2026.

La novena boricua se colocó así en el primer lugar del Grupo A, que se disputa en su feudo de San Juan.

También en esta llave, Cuba venció más temprano 3x1 a Panamá y Canadá todavía no ha debutado.

En el estadio Hiram Bithorn, Colombia tuvo buenas oportunidades de avanzarse en el marcador antes de la explosión anotadora local.

En el segundo inning los cafeteros colocaron hombres en segunda y tercera base, pero Seth Lugo ponchó a Brayan Buelvas para rescatar a Puerto Rico.

El colombiano José Quintana mantuvo en silencio a los bates locales en tres entradas, en las que no permitió hits.

Pero a la salida del veterano lanzador, Carlos Cortés abrió la veda con el primer imparable para Puerto Rico, iniciando un verdadero asedio sobre el relevista Adrián Almeida.

Cortés fue el primero en anotar, después de que al experimentado Gio Urshela se le escapara un batazo de Emmanuel Rivera tras pegarle en el guante.

Puerto Rico no soltó a su presa y, aunque Colombia relevó a Almeida por David Lorduy, encadenó otras cuatro carreras.

Darell Hernáiz, Rivera, Eddie Rosario y Martín Maldonado fueron pasando uno por uno por la registradora en medio del júbilo de los casi 20.000 aficionados, que disfrutaron del triunfo bajo una intensa lluvia.

Colombia terminó con seis hits, uno más que Puerto Rico, pero no consiguió hacerse presente en el marcador pese a la destacada actuación de Harold Ramírez, autor de tres de esos imparables.

- Anotaciones por entradas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Puerto Rico 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0

Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1