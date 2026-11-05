Putin critica medidas "políticas" para mantener a Rusia fuera de competiciones deportivas

El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó el jueves a los países que se oponen al regreso de Rusia al deporte internacional, después de que varias selecciones europeas anunciaran un boicot al Mundial de Hockey sobre Hielo de 2027 por la guerra en Ucrania.

Dinamarca, Noruega, Suecia y República Checa siguieron el martes los pasos de Finlandia al anunciar que no jugarán contra Rusia en ese campeonato, que se celebrará en Alemania.

Rusia está excluida de las competiciones de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) desde que Putin inició la guerra en 2022, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de permitir la participación de Moscú en el evento mundial.

Rusia permanece mayormente excluida del deporte internacional desde 2022, aunque algunas restricciones se flexibilizaron en los últimos meses, tendencia criticada por Ucrania.

Putin elogió al Comité Olímpico Internacional y al TAS por "tomar decisiones que respetan la Carta Olímpica y sus principios", en un contexto de flexibilización de las restricciones.

"Lamentablemente no todos los países están dispuestos a cumplir los compromisos que asumieron en su momento, y las restricciones al deporte ruso, que son políticas y no jurídicas, continúan", declaró Putin durante una reunión gubernamental transmitida por televisión.

En medio de la disputa en torno al hockey, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el martes que Rusia no podrá participar en el próximo Campeonato Mundial Juvenil de Hockey sobre Hielo, que se celebrará el mes próximo.

El Campeonato Mundial de 2027 está previsto para mayo en Alemania, pero el sorteo y el calendario del torneo ya se realizaron sin la participación de Rusia.