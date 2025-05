Quartararo supera a los hermanos Márquez y logra la pole del GP de Francia

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) logró la pole position del Gran Premio de Francia de MotoGP, sexta prueba de la temporada, al pulverizar el récord del circuito Bugatti, este sábado en Le Mans superando en una disputada sesión a los hermanos Márquez.

En un día soleado, el piloto de Niza de 26 años superó al seis veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) y a su hermano Alex Márquez (Ducati-Gresini) para alegría de las decenas de miles de seguidores presentes en el trazado francés.

"Es increíble... Es la vuelta en la que más al límite he ido, más que en Jerez. Marc siempre está un paso por encima, pero hemos vuelto a hacer las clasificaciones que hacíamos en el pasado", dijo Quartararo, tras firmar un registro de 1:29.324, una décima mejor que Marc Márquez.

Será la tercera ocasión en la que el francés salga desde la primera posición en casa en la carrera del domingo después de haberlo hecho en 2019 y 2021.

"He parado en el box y he dicho 'Quartararo va a bajar mi tiempo'. No he hecho la mejor vuelta y en el segundo intento tampoco he podido, pero Fabio lo ha hecho perfecto", reconoció Marc Márquez.

Tras ganar en Jerez, su hermano Álex lidera el Mundial con solo un punto de ventaja sobre Marc. Quartararo, que ya logró la pole en el circuito español hace dos semanas, es sexto.

Este sábado también se disputará la carrera esprint (13h00 GMT).