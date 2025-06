"Que se haga justicia", dice un grandeliga dominicano en su juicio por abuso sexual

El grandeliga dominicano Wander Franco expresó este lunes su deseo de "que se haga justicia" en el juicio en su contra en República Dominicana por delitos sexuales que involucran a una adolescente.

Franco, de 24 años, fue acusado por abuso sexual infantil tras presuntamente haber sostenido relaciones sexuales con una menor que entonces tenía 14 años.

La madre de la joven también fue acusada por explotación sexual de su hija en este juicio que se inició este 2 de junio en el municipio de Puerto Plata, en el norte de República Dominicana.

"He escuchado todo lo que ellos dicen (abogados), pero yo lo que voy a declarar es que se haga justicia", dijo Franco en una breve intervención durante la primera audiencia en el Palacio de Justicia.

La investigación contra el pelotero de los Rays de Tampa Bay, de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano, comenzó en 2023. Enfrenta su juicio en libertad.

La fiscalía sostuvo que Franco "raptó con fines sexuales por varios días a la víctima (...) y luego enviaba altas sumas de dinero a su madre para evitar que lo denunciara".

Su abogado, Teodocio Jáquez, dijo a la AFP que espera que Franco "sea absuelto en todo el sentido de la palabra".

"No puede recibir condena porque no es culpable de los hechos que se le imputan", señaló Jáquez. "No hay ningún tipo de prueba directa que lo vincule con el hecho que se le imputan. No hay nada", subrayó.

Los jueces a cargo del caso "suspendieron el juicio para continuar la reproducción de testigos y demás pruebas para el próximo jueves 5 de junio a partir de las 9h00 de la mañana" (13h00 GMT), indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Encara penas que van entre los 10 a 20 años de prisión.

El inicio del proceso en su contra se fijó para el 12 de diciembre de 2024, pero fue aplazado por la ausencia de testigos.

Los Rays lo incluyeron en una lista de peloteros "restringidos", que incluye beisbolistas que no pueden jugar pero aún tienen contrato.