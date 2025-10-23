Querétaro rompe la cadena de triunfos de las Chivas de Gabriel Milito

El Querétaro frenó este miércoles la racha de cuatro triunfos consecutivos del Guadalajara dirigido por Gabriel Milito, con una victoria por 1-0 en la conclusión de la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Tras su visita al estadio La Corregidora de Querétaro, las Chivas del Guadalajara (8º) se quedaron con 20 puntos y los Gallos Blancos del Querétaro (14º) llegaron a 14 unidades.

Tras un tempranero despliegue ofensivo (2'), Alí Ávila hizo el 1-0 para el Querétaro al recoger un despeje del portero Raúl Rangel para rematar dentro del área chica y frente al arco abierto.

"El partido lo comenzamos muy mal con el gol en contra, cada vez que eso ocurre condiciona bastante el desarrollo del juego", lamentó Milito.

"En el primer tiempo fuimos dominadores, generamos peligro y merecimos uno o más goles. El segundo tiempo fue más complejo porque ellos se replegaron bien", detalló el técnico argentino.

En el estadio Caliente de Tijuana, en un partido carente de emociones, el equipo local del entrenador uruguayo Sebastián Abreu empató 0-0 con el líder Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

El Tijuana llegó a 21 puntos y se metió a zona de clasificación directa a las finales como sexto de la tabla, y además cortó la racha de siete victorias al hilo del Toluca, que tiene ahora 32 unidades.

- Tigres rompió un maleficio -

En su visita al estadio Hidalgo, en Pachuca, los Tigres (4º) vencieron 2-1 a los Tuzos del Pachuca (7º).

Los felinos dirigidos por el argentino Guido Pizarro volvieron a ganar en el estadio Hidalgo tras 11 años de no hacerlo y llegaron a 29 puntos. El Pachuca del entrenador mexicano Jaime Lozano se quedó con 21 unidades.

"Hace mucho tiempo que no tocaba ganar acá, era un dato que teníamos en cuenta y que queríamos romper. Sabíamos también que ellos acá en su casa son un gran rival", resumió Pizarro.

Juan Brunetta puso en ventaja 1-0 a los Tigres con un tiro libre (59') al ángulo inferior derecho. El argentino llegó a ocho goles y quedó como tercero de la tabla de artilleros.

Robert Kenedy igualó 1-1 por el Pachuca (77'). El brasileño llegó a la línea frontal del área, ahí eludió al portero argentino Nahuel Guzmán y definió ante la cabaña desprotegida.

Pero la paridad en el marcador duró poco. Diego Lainez sentenció el 2-1 definitivo (78') para el triunfo de los felinos tras una carrera desde el mediocampo, una jugada individual en el área y un disparo pegado al poste derecho.

En el estadio Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, el Atlas (11º) se impuso 2-0 al León (16º).

Los Zorros del Atlas llegaron a 16 puntos y el León del astro colombiano James Rodríguez, quien jugó 60 minutos, se quedó con 12 unidades.

Uros Djurdjevic marcó el 1-0 para los Zorros (7') al puntear la pelota frente al guardameta Oscar García. El serbio-montenegrino también hizo el 2-0 con un penal (69').

--Resultados de la jornada

-Martes:

América-Puebla 2-1

Necaxa-Cruz Azul 1-1

Mazatlán-Santos 2-2

Monterrey-Juárez 4-2

-Miércoles:

Querétaro-Guadalajara 1-0

Pachuca-Tigres 1-2

Atlas-León 2-0

Tijuana-Toluca 0-0

Pumas-Atlético San Luis 0-1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 32 14 10 2 2 39 16 23

2. América 30 14 9 3 2 29 14 15

3. Monterrey 30 14 9 3 2 30 22 8

4. Tigres 29 14 8 5 1 29 14 15

5. Cruz Azul 29 14 8 5 1 25 17 8

6. Tijuana 21 14 5 6 3 26 17 9

7. Pachuca 21 14 6 3 5 19 17 2

8. Guadalajara 20 14 6 2 6 20 19 1

9. Juárez 19 14 5 4 5 20 21 -1

10. Atlético San Luis 16 14 5 1 8 20 20 0

11. Atlas 16 14 4 4 6 23 29 -6

12. Pumas 14 14 3 5 6 16 21 -5

13. Santos 14 14 4 2 8 17 23 -6

14. Querétaro 14 14 4 2 8 15 25 -10

15. Mazatlán 12 14 2 6 6 17 25 -8

16. León 12 14 3 3 8 12 26 -14

17. Necaxa 10 14 2 4 8 15 27 -12

18. Puebla 8 14 2 2 10 15 34 -19