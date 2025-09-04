Quieren a políticos fuera de las federaciones deportivas

Con 7 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Educación, Deporte y Cultura de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el Proyecto de Ley 184, “Que establece normas de transparencia para las federaciones deportivas”, presentado por el diputado de la bancada VAMOS, Roberto Zúñiga.

La iniciativa busca que actores políticos no ocupen cargos directivos dentro de las federaciones deportivas, con el fin de prevenir el uso de estas estructuras para fines ajenos al desarrollo y bienestar del deporte.

El proyecto también incorpora mecanismos obligatorios de auditoría y supervisión externa, garantizando mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de estas organizaciones, las federaciones que no cumplan con estas condiciones no podrán recibir nuevos fondos públicos, según indica la propuesta de Ley.