Quiero ser como Pogacar: Vingegaard inicia el asalto al doblete Giro-Tour

Jonas Vingegaard quiere ser como Tadej Pogacar. El danés es la atracción de un Giro de Italia que comienza el viernes en Bulgaria, primera parte de un reto que concluirá con su candidatura a ganar por tercera vez la Grande Boucle en julio, doblete que la estrella eslovena firmó en 2024.

Ya doble ganador del Tour, Vingegaard es el claro favorito para el Giro, con Pogacar ausente de la edición de este año.

En gran forma este año, el corredor de 29 años, que compite para Visma-Lease a Bike, ha ganado dos prestigiosas vueltas por etapas, París-Niza y la Volta a Cataluña, y sus poderosas habilidades como escalador se adaptan a la perfección a un recorrido exigente de tres semanas.

Vingegaard también aspira a convertirse en el octavo hombre en completar la triple corona del Giro, el Tour y la Vuelta a España, una de las pocas hazañas que Pogacar aún no ha logrado.

- El club de la triple corona -

Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome son los siete corredores que han ganado las tres grandes vueltas.

Cuando La Gazzetta dello Sport le preguntó si ganar las tres grandes antes que Pogacar era una motivación, el tranquilo Vingegaard se limitó a responder "no".

"Completar el triplete es un objetivo para mí y nada más, porque significaría hacer un poco de historia", dijo Vingegaard en una entrevista publicada el miércoles.

"Él lo conseguirá tarde o temprano, es solo cuestión de tiempo. Tadej quizá sea el mejor de todos los tiempos, pero ya le he ganado antes y confío en poder hacerlo de nuevo", añadió.

Vingegaard es el gran nombre de un pelotón potente que, sin embargo, no contará con ninguno de los miembros del podio de la emocionante edición del año pasado, ganada por Simon Yates, que se retiró en enero.

El compañero de equipo de Pogacar en el UAE, Isaac del Toro, que cedió a Yates el que habría sido su primer triunfo en una gran vuelta durante la penúltima etapa, se saltará el Giro este año para debutar en el Tour.

- Lluvia de bajas -

Mientras tanto, Richard Carapaz sigue recuperándose de una operación para extirpar un quiste perineal y no participará en una carrera en la que las tres primeras etapas se disputarán en Bulgaria, con llegada en Roma el 31 de mayo tras 3.468 km de competición.

Joao Almeida también está de baja por una infección vírica, lo que significa que Adam Yates y Jay Vine liderarán la apuesta del UAE en ausencia de Del Toro y Pogacar.

El pelotón afrontará un durísimo recorrido por Italia que incluye siete finales en alto y una interesante contrarreloj individual en la décima etapa, una cronometrada de 40,2 km a lo largo de la costa toscana que podría resultar decisiva.

"Creo que el Giro es más impredecible. Hay que estar preparado todos los días porque, más que en otras carreras, puedes encontrarte sorpresas en cualquier parte", añadió Vingegaard a La Gazzetta.

- Pellizzari, la ilusión nacional -

Una sorpresa para Vingegaard podría llegar en la figura de Giulio Pellizzari, que liderará al Red Bull-Bora Hansgrohe en casa y dará esperanzas a los aficionados italianos de ver a uno de los suyos ganar una gran vuelta por primera vez desde la victoria de Vincenzo Nibali en el Giro de 2016.

Pellizzari fue sexto en el Giro y en la Vuelta la temporada pasada. Es uno de los jóvenes escaladores más prometedores del pelotón y parece haber dado otro paso adelante este año.

El corredor de 22 años se preparó para el Giro con su primera victoria en una vuelta por etapas en el pasado Tour de los Alpes, y este año terminó tercero tanto en la Tirreno-Adriático así como en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

"Desde el 1 de junio del año pasado, cuando terminó el Giro, empecé a pensar en el siguiente porque ya quería volver a por más", dijo recientemente Pellizzari.

El italiano, que tiene en su equipo al ganador de 2022, Jai Hindley, es probablemente la mejor garantía de que el Giro de este año no se convierta en un monólogo del discreto Vingegaard.