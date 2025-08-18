Racing Club, en momento crítico, recibe a un Peñarol ilusionado en la Libertadores

Racing de Avellaneda no empezó bien el segundo semestre de 2025 y la escasez de buenos resultados lo asalta justo ante su partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante el Peñarol de Montevideo.

El conjunto mirasol dio el primer paso al ganar 1-0 en la capital uruguaya el martes pasado y conseguir una ventaja mínima, pero necesaria, para llegar con una diferencia a la revancha de este martes en Avellaneda, en el sur de Buenos Aires.

En este contexto, Racing deberá corregir el rumbo, porque perdió tres de sus últimos cinco partidos entre la Libertadores y el torneo Clausura argentino.

De hecho, La Academia atraviesa el peor arranque de local en su historia, ya que perdió los tres primeros partidos del Clausura, en el que ocupa el penúltimo lugar del Grupo A. Además, está lejos de los puestos de clasificación para la Copa Libertadores de 2026 en la tabla anual.

Más allá de la mala racha, el arquero y capitán, el chileno0 Gabriel Arias, expresó que el plantel "está muy bien" y que "las cosas funcionan cuando todas las patas de la mesa están firmes. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, y prepararnos para el martes que tenemos una verdadera final".

- "Vamos con el objetivo de clasificar" -

Por su lado, Peñarol reservó a casi todos sus titulares en la caída el viernes ante Boston River (2-1) por el Clausura uruguayo, con la idea de regresar a las instancias decisivas de la Libertadores, que ganó en cinco ocasiones (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987) y en la que en 2024 llegó a semifinales.

"Vamos con el objetivo de clasificar. Esperamos un partido muy duro, contra un gran rival. Creo que va a ser un partido más jugado que el primero, pero esperamos que sea muy peleado, muy físico", consideró el DT aurinegro, Diego Aguirre.

En Peñarol está en duda el volante ofensivo Leo Fernández, la figura del equipo, que viajó a la capital argentina pese a una lesión en la rodilla derecha sufrida en el partido de ida. Aguirre destacó que esperará hasta última hora para decidir si lo tiene en cuenta para esta revancha.

El partido se jugará este martes desde las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El ganador de esta llave se cruzará en cuartos de final con el vencedor de la que disputan Vélez Sarsfield y el Fortaleza brasileño, que también se define el martes en Buenos Aires tras igualar 0-0 en la ida.

Alineaciones probables:

Racing Club: Gabriel Arias – Franco Pardo, Santiago Sosa y Marcos Rojo – Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas – Duván Vergara – Luciano Vietto o Adrián Balboa y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortés – Emanuel Gularte o Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera – Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade e Ignacio Sosa – Diego García o Leo Fernández y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.