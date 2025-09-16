Racing pegó primero y sueña con las semifinales de la Libertadores

Racing de Avellaneda fue más eficaz y consiguió un valioso triunfo 1-0 de visita frente a Vélez Sarsfield en el partido que abrió los cuartos de final de la Copa Libertadores, la noche del martes en Buenos Aires.

Ante unos 35.000 espectadores en el estadio José Amalfitani, la casa de Vélez, Adrián Martínez a los 53 minutos anotó el gol para el triunfo de La Academia, actual campeona de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana.

"Contento, todos los goles sirven y este fue para sumar y llevarnos el primer partido. Gustavo (Costas, DT de Racing) nos dijo que juguemos tranquilos, lo pudimos aguantar y se ganó, que es lo importante", destacó 'Maravilla' Martínez, máximo goleador de la presente Libertadores con siete tantos.

Vélez jugó desde los 43 minutos con diez futbolistas, por la expulsión de su defensa Lisandro Magallán.

En una noche de flojo desempeño del árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio, el VAR intervino para anular un gol a Vélez por un balón que había salido previamente del terreno y luego corrigió al juez, que había decretado la expulsión de Juan Nardoni, de Racing.

La revancha se jugará el martes próximo en el Cilindro de Avellaneda.

El vencedor de esta serie jugará en semifinales con el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y el Flamengo.

- Racing esperó su ocasión -

Había empezado mejor Vélez, que tuvo algo más de posesión en el arranque aunque le costaba llegar con profundidad sobre el campo de un Racing agazapado, más predispuesto a tratar de lastimar cuando tuviera espacios, confiado en su poderío ofensivo.

A La Academia también le quedaba lejos el arco local, por lo que sus primeras llegadas fueron con remates de larga distancia: un derechazo de Almendra que salió muy cerca del poste derecho y un tiro de Santiago Sosa que casi sorprende al portero local Marchiori.

Vélez tuvo la apertura al promediar el primer tiempo tras una buena jugada colectiva que terminó en los pies de Michael Santos, pero el uruguayo no pudo con Cambeses, reemplazante del chileno Gabriel Arias en el arco de Racing.

- La expulsión de Magallán, clave -

El encuentro iba a dar un vuelco en el cierre del primer tiempo, cuando Pereira Sampaio consideró imprudente una falta sobre Nardoni y mandó a las duchas a Magallán, que había visto la amarilla minutos antes por un duelo verbal con Adrián Martínez.

Se animó Racing entonces en el arranque de la segunda parte.

Luego de un zurdazo cruzado de Solari que salió cerca, marcó el tanto de la victoria en una jugada veloz, con un centro que Solari envió por la izquierda, Mura recibió por la derecha y tocó al medio del área chica para Martínez, que batió la portería velezana.

Pese a la inferioridad numérica, Vélez fue en procura del empate y lo gritó a los 61, en una acción que Quirós conectó a la red pero el VAR le advirtió al árbitro que el balón había salido del terreno en el momento de ejecutarse el tiro de esquina.

Pereira Sampaio iba a tener otra acción importante cerca del final, cuando le mostró la tarjeta roja a Nardoni por lo que parecía una falta fuerte, pero se corrigió luego de constatar en el video que el volante de Racing apenas rozóa un rival.

Alineaciones:

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori – Jano Gordon (Agustín Lagos, 78), Lisandro Magallán, Emanuel Mammana y Elías Gómez – Rodrigo Aliendro y Agustín Bouzat – Maher Carrizo, Tomás Galván (Aarón Quirós, 46) e Imanol Machuca (Manuel Lanzini, 46) – Michael Santos (Matías Pellegrini, 67). DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing Club: Facundo Cambeses – Gastón Martirena, Facundo Mura, Nazareno Colombo, Franco Pardo y Gabriel Rojas (Ignacio Rodríguez, 89) – Juan Nardoni, Santiago Sosa y Agustín Almendra (Matías Zaracho, 76) - Adrián Martínez (Adrián Balboa, 89) y Santiago Solari (Tomás Conechny, 76). DT: Gustavo Costas.