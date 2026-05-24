Raducanu no es obstáculo para Solana Sierra en primera ronda de Roland Garros

La argentina Solana Sierra, 68ª en el ranking WTA, superó sin demasiadas dificultades a la británica Emma Raducanu (39ª), este domingo en primera ronda de Roland Garros.

Sierra, jugadora sudamericana mejor situada en la clasificación mundial y única representante argentina en el cuadro final femenino de Roland Garros, se impuso a la ganadora del US Open en 2021 por 6-0, 7-6 (7/4).

Tras superar por primera en su carrera la primera ronda del Grand Slam parisino, en su segunda participación, la tenista de Mar del Plata de 21 años se medirá en su siguiente compromiso sobre la tierra batida parisina con la ganadora del duelo entre la italiana Jasmine Paolini (13ª) y la ucraniana Dayana Yastremska (45ª), que se enfrentan el lunes.