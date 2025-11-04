Raptors dominan a los Bucks de Antetokounmpo y logran tercera victoria consecutiva

Los Toronto Raptors se impusieron 128-110 ante los Milwaukee Bucks este martes en una jornada en la que limitaron al griego Giannis Antetokounmpo a 22 puntos y alcanzaron a liderar por 32 unidades.

A continuación, las tres escenas más relevantes de la jornada del martes en la NBA:

- Raptors extienden racha ganadora -

Toronto tuvo una de sus mejores noches de la temporada al combinar una efectividad del 45% (17/28) desde la línea de tres y un gran esfuerzo defensivo, limitando a Antetokounmpo a menos de 25 puntos por segunda ocasión en la temporada.

Los Raptors igualan su récord con cuatro triunfos y cuatro derrotas, es su tercer triunfo al hilo luego de imponerse sobre los Houston Rockets de Kevin Durant y los Cleveland Cavaliers (Copa NBA).

El ala-pívot Scottie Barnes (23) y el escolta RJ Barrett (23) se combinaron para 46 puntos, siendo los máximos anotadores.

"Nos hemos concentrado en el esfuerzo defensivo", dijo Barnes al finalizar el partido. "Hemos hablado mucho y la buena defensa nos llevó a ser efectivos en el ataque".

Jugando su segundo partido en noches consecutivas, los Bucks no lograron sostener el esfuerzo de la noche anterior en el triunfo sobre Indiana, siendo Khris Middleton el segundo mejor anotador con 18 puntos.

– Bulls remontan sobre los Sixers –

El montenegrino Nikola Vucević conectó su único triple del partido con 3.2 segundos por jugar, dándole a los Chicago Bulls su primera ventaja y, consecuentemente, la victoria por 113-111 sobre los Philadelphia 76ers.

Los Bulls, que venían de sufrir su primera derrota de la temporada a manos de los New York Knicks, lograron reponerse después de estar abajo por 24 puntos, en su mayor remontada desde febrero de 2021.

"Los entrenadores armaron una jugada muy buena", destacó Vucević. "Recibí un buen pase y estoy contento de poder anotar y ganar el partido".

"En la segunda parte logramos jugar muy buena defensa; no podemos permitir 70 puntos en la primera mitad frente a un equipo como este".

Los Sixers tuvieron un inicio arrollador, anotando 75 puntos en la primera mitad, pero un cierre desalentador con solo 16 unidades en el cuarto período.

Chicago suma cinco victorias sin derrotas en condición de local y actualmente es líder de la Conferencia Este.

– Pelicans primera victoria de la temporada –

Los New Orleans Pelicans pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas para iniciar la temporada al imponerse 116-112 sobre los Charlotte Hornets.

Ocho jugadores dentro de una rotación de diez anotaron en dobles dígitos; Trey Murphy fue el máximo anotador con 21 puntos.

El puertorriqueño José Alvarado fue una pieza clave al aportar 18 puntos en 31 minutos desde el banquillo.

"Le dije a mis compañeros que volvería a mi mejor nivel", comentó Alvarado. "Este no es el inicio de temporada que queríamos, pero hemos seguido confiando en nuestro trabajo".

Alvarado, de 27 años, disputa su quinta temporada en la NBA, todas con New Orleans.