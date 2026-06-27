Raúl Fernández y Aprilia comienzan dominando en MotoGP en Países Bajos

Aprilia volvió a demostrar su superioridad este sábado en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, donde el español Raúl Fernández se llevó la carrera esprint a lomos de su moto satélite del equipo Trackhouse.

En el trazado abrasador de Assen (33 grados en el aire, 50 en el asfalto), el madrileño, que partía desde la cuarta posición, dio la sorpresa al imponerse a su compañero japonés Ai Ogura (Trackhouse).

"Estoy muy contento, es mi segunda victoria en carrera esprint este año, mientras que el año pasado era un ejercicio en el que no era muy fuerte. Conseguir un doblete está muy bien para el equipo, significa que estamos trabajando bien", subrayó el madrileño de 25 años.

Tras un histórico póker en la clasificación a última hora de la mañana, Aprilia situó sus cuatro motos entre las cinco primeras posiciones de la carrera sprint, pero tuvo que conformarse con un doblete, ya que el italiano Fabio Di Giannantonio salvó el honor de Ducati al terminar tercero al manillar de su VR46.

- Ducati por detrás -

Las dos motos oficiales Aprilia, la del italiano Marco Bezzecchi, líder del Mundial, y la del español Jorge Martín, terminaron en cuarta y quinta posición.

Las dos Ducati oficiales del vigente campeón del mundo español Marc Márquez y del transalpino Francesco Bagnaia tuvieron que conformarse con la sexta y la séptima posición.

Los dos últimos pilotos en entrar en la zona de puntos fueron el italiano Enea Bastianini (KTM-Tech3) y el español Pedro Acosta (KTM).

El domingo, durante el décimo Gran Premio de la temporada, la batalla entre Aprilia y Ducati debería volver a ser encarnizada, aunque las primeras parezcan en mejor posición para imponer un mejor ritmo en carrera que las segundas.

Sin embargo, el calor previsto en Assen hará que la gestión de los neumáticos sea aún más importante que el sábado y puede condicionar la estrategia y desarrollo de esta cita emblemática del calendario, nada acostumbrada a temperaturas tan elevadas.

En el campeonato del mundo, todo sigue más o menos igual, con Bezzecchi que cuenta respectivamente con nueve y veintidós puntos de ventaja sobre Martin y Di Giannantonio, mientras que Márquez se sitúa a 42 unidades, seguido ahora muy de cerca por Ogura (43).

Salido desde la novena posición tras haberse ganado su plaza en la Q2, la segunda parte de la clasificación, a última hora de la mañana, el francés Fabio Quartararo, todavía con dificultades al manillar de una Yamaha claramente falta de rendimiento, terminó décimo, a las puertas de los puntos.