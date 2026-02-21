Real Madrid cede ante la intensidad de Osasuna, primera derrota en Liga de la era Arbeloa

Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª fecha de LaLiga, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.

A cuatro días de la vuelta de los playoffs de acceso a octavos de la Liga de Campeones de Europa, el Merengue sufrió su primera derrota en liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso.

La derrota supone un mazazo a las aspiraciones del Real Madrid, que se había colocado en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana al aprovechar las derrotas de los azulgrana ante Real Sociedad y Girona.

- Trabajo para el VAR -

El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38'), y que fue decretado tras revisión del VAR.

El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73').

Fue el quinto gol de los últimos cuatro partidos del brasileño entre todas las competiciones.

Pero Osasuna no se conformó con el punto, y Raúl García llevó el delirio a las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90').

"Es verdad que es una jugada que suelo hacer mucho, en segunda división marqué algún gol así y cuando he visto venir al defensa sabía que se iba a tirar al suelo y he tenido la sangre fría para recortarle y poder meter el gol", explicó Raúl García, cuya anotación no estuvo exenta de suspense ya que el VAR revisó un posible fuera de juego.

El que sí vio un gol anulado por fuera de juego fue el astro francés Kylian Mbappé.

"Creo que no ha sido un buen partido por nuestra parte. Osasuna ha hecho su partido y las dos veces que ha tirado a puerta ha marcado dos goles. Nosotros podemos dar y tenemos mucho más nivel", reconoció Arbeloa.

El DT explicó que el cambio de Valverde en el minuto 75 se debió a que el uruguayo "lleva haciendo mucho esfuerzo muchos partidos seguidos y con pequeñas molestias. Después del gol ha sido una decisión más pensando en no arriesgar y que se pudiese lesionar".

- Atlético vuelve a sonreír en Liga -

El conjunto navarro sumó tres puntos que le acercan a la salvación. Fue la primera victoria de Osasuna ante el Real Madrid en LaLiga en 15 años.

El Barça recuperará el liderato si vence el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.

Cuarto en la tabla, pero prácticamente descartado en la pelea por el título (a 12 puntos del liderato), el Atlético de Madrid dejó atrás una racha de dos derrotas seguidas en el torneo y se impuso 4-2 al Espanyol.

Sorprendidos en el minuto 6 por un gol de Carreras en su estadio, el Metropolitano, el Atlético (4º, 48 puntos), remontó ante el equipo catalán (6º, 35 puntos) y cosechó su primera victoria en liga desde hace un mes, merced a un doblete del delantero noruego Alexander Sorloth (21', 73'), y a otros dos goles del argentino Giuliano Simeone (49') y del nigeriano Ademola Lookman (58').

El centrocampista español Edu Expósito maquilló el resultado para el cuadro periquito (80'), que no ha ganado ninguno de los ocho partidos que ha disputado en 2026.

También este sábado, el Real Betis (5º) del DT chileno Manuel Pellegrini empató 1-1 en casa contra el Rayo Vallecano y la Real Sociedad igualó 3-3 de local con el colista, Real Oviedo, para el que anotó dos tantos el delantero uruguayo Federico Viñas.