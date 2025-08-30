Deportes

Real Madrid vence 2-1 al Mallorca y es líder provisional de LaLiga

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra haber marcado el segundo gol de su equipo ante el Mallorca en partido de liga en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 30 de agosto de 2025 Thomas COEX
AFP
30 de agosto de 2025

El Real Madrid sigue en racha tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, colocándose líder provisional en solitario.

El delantero kosovar Vedat Muriqui (18) adelantó al conjunto balear, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.

El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a pinchar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma 2 puntos en este arranque liguero.

