Rechazan en Irlanda último recurso de Conor McGregor en caso de violación

El Tribunal Supremo de Irlanda rechazó el último recurso de la estrella de artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor contra su condena por lo civil en un caso de violación, declaró la víctima el jueves en un comunicado.

En noviembre de 2024 la justicia había condenado al luchador irlandés a indemnizar con 248.600 euros (290.000 dólares) por daños y perjuicios a Nikita Hand, de 35 años. Una primera apelación interpuesta por McGregor fue rechazada en julio.

Nikita Hand acusaba a McGregor, de 37 años, de haberla violado y golpeado en 2018 en un hotel de Dublín, pero su denuncia en lo penal no prosperó. El acusado mencionó relaciones consentidas.

La víctima declaró que la decisión del jueves era "una victoria" "para todas aquellas que han sido tratadas como ella (lo ha sido)".

Según medios irlandeses, el tribunal estimó que no había razón parar reabrir el caso ya que la defensa de McGregor no había aportado nuevos elementos.

"Después de siete años buscando justicia y paz, e intentando obtener que se reconocieran las responsabilidades, estoy feliz por decir que el sistema de justicia civil irlandés ha permitido que mi voz fuera escuchada", declaró Nikita Hand en el comunicado.

Apodado The Notorious, McGregor es una de las mayores estrellas mundiales del Ultimate Fighting Championship (UFC), la más célebre y lucrativa liga de MMA.