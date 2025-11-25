Recintos vuelven a la vida

El director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez afirmó que para el verano de 2026 “Colón va a tener finalmente sus anheladas infraestructuras deportivas”.

La semana pasada, durante una gira de trabajo, Ordóñez y otros funcionarios, apreciaron los avances en los estadios Roberto Mariano Bula, Armando Dely Valdés, el Gimnasio Ismael Laguna y el Complejo Deportivo Palmas Bellas.

La casa de los “Beep Beep” (equipo de béisbol de Colón) presenta un avance del 85% en su construcción, que incluye un terreno de juego de césped sintético con especificaciones de la Major League Baseball, entre otras medidas reglamentarias de las Grandes Ligas de EEUU. “El proyecto va avanzando espectacularmente bien”, indicó Ordóñez.

“Estamos caminando para que sea la sede inaugural del Campeonato de béisbol mayor y luego visitamos el Armando Dely Valdés, que también va por muy buen camino. Creemos que debe estar listo a mediados de febrero. Así que vamos a tener dos infraestructuras deportivas a entregarles a la provincia de Colón, tan anheladas”. Regularmente el torneo mayor arranca el tercer fin de semana del mes de marzo.

En tanto, el Estadio Armando Dely Valdés, presenta un avance del 70% y su inauguración estaría para el mes de febrero. Actualmente se trabaja en la colocación de la grama sintética, se terminó de poner el techo y avanzan las obras en las graderías.

“El gimnasio Ismael Laguna está bastante bien, hay algunos detalles por reparar, nos parece que por su tamaño solo debe tener un ring de boxeo, y no dos, como está, así está apretado, así dejamos espacio para demás implementos que necesitan los boxeadores, como peras, saco, área de pesas, etc. y el otro ring se mantendrá en Colón, para eventos que se irán rotando”, dijo el director.

En ese sentido, Pandeportes indicó que ese gimnasio ya está terminado y se resuelven temas administrativos para su pronta apertura. De igual manera, Ordóñez recalcó que “va muy bien”, en referencia a otras obras deportivas en la provincia colonense, como el complejo de Palmas Bellas, que incluye una cancha de fútbol de grama sintética, una cancha de baloncesto y un estadio para la práctica de sóftbol y pequeñas ligas.

De igual manera, aseguró que la Arena Panamá Al Brown tiene adjudicación y se está resolviendo un tema del terreno con algunos moradores del área, y “se va a iniciar pronto” su rehabilitación. Además, el [estadio] Jaime Vélez “es un proyecto que vamos a recuperar. Probablemente en la primera parte de 2026. Se está sacando la licitación”.