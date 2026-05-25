Renovación del Estadio Emilio Royo fortalece el legado de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

La entrega oficial del legado de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 marcó un nuevo hito para el deporte nacional con la renovación integral del Estadio Emilio Royo, una infraestructura que fortalecerá el ecosistema del fútbol americano y flag fútbol en Panamá y servirá como plataforma para el desarrollo de futuras generaciones de atletas.

El proyecto incluyó la instalación de grama sintética de alto nivel, sistema de iluminación Musco Sports Lighting, pantalla Daktronics, renovación de graderías y equipamiento deportivo especializado, consolidando un espacio moderno y de estándares internacionales para la práctica y competencia deportiva.

Durante el acto, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, destacó la importancia de dejar un legado tangible tras la realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud y reiteró el compromiso de continuar generando oportunidades reales para los atletas panameños.

“Queríamos dejar una realidad diferente para lograr resultados diferentes. Hoy vemos un estadio renovado, con instalaciones de primer nivel y equipamiento que permitirá a las futuras generaciones seguir desarrollándose y soñando en grande”, expresó.

Por su parte, el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, aseguró que Panamá atraviesa una nueva etapa para el deporte nacional, enfocada en los atletas y en la creación de condiciones dignas para su crecimiento.

“El deporte importa y las acciones lo demuestran. Esta cancha es el resultado de un enorme esfuerzo institucional y humano para brindar instalaciones de primer mundo a nuestros atletas”, afirmó.

Ordóñez también destacó que el flag fútbol panameño se consolida como una potencia regional y reafirmó el respaldo institucional hacia el proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El presidente de la federación, Luis Navas, enfatizó que este proyecto representa mucho más que infraestructura deportiva.

“El legado más importante es la confianza en la gestión y en el trabajo conjunto. Esta cancha representa oportunidades para cambiar vidas, abrir puertas académicas y deportivas, y seguir posicionando el talento panameño a nivel internacional”, señaló.

Las autoridades coincidieron en que el mantenimiento y sostenibilidad de las instalaciones requerirá el compromiso de todo el ecosistema deportivo, incluyendo atletas, clubes, ligas, directivos y padres de familia, con el objetivo de convertir el Estadio Emilio Royo en un modelo replicable de gestión deportiva en Panamá.

Con esta renovación, Panamá fortalece su apuesta por el desarrollo del deporte, la preparación competitiva de sus atletas y la consolidación de disciplinas como el flag fútbol y el fútbol americano, que continúan creciendo y proyectando al país a nivel regional e internacional.