Resultados de la jornada en el torneo de Osaka

Resultados de la jornada en el torneo WTA 250 de Osaka sobre pista dura:. Individual femenino - Primera ronda:Jaqueline Cristian (RUM) derrotó a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-2, 7-6 (7/4)Jessica Bouzas (ESP/N.8) a Katie Volynets (USA) 6-2, 6-4Elise Mertens (BEL/N.3) a Cristina Bucsa (ESP) 7-6 (7/5), 6-3Tereza Valentová (CZE) a Alexandra Eala (PHI) 6-1, 6-2Ann Li (USA/N.7) a Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-0Rebecca Sramková (SVK) a Garland Joanna (TWN) 6-3, 6-1Dalma Gálfi (HUN) a Alycia Parks (USA) 6-4, 6-4Leylah Fernandez (CAN/N.4) a Hailey Baptiste (USA) 6-2, 7-5Marie Bouzková (CZE/N.5) a Ena Shibahara (JPN) 6-1, 6-1Viktorija Golubic (SUI) a Bianca Andreescu (CAN) 6-3, 4-6, 6-4