Resultados de la jornada en el Torneo de Wuhan

La tenista china Wang Xinyu se enfrenta a la japonesa Moyuka Uchijima en la primera ronda del torneo de Wuhan, en China, el 6 de octubre de 2025 Adek Berry
AFP
07 de octubre de 2025

Resultados de la jornada en el Torneo de Wuhan.

. Individual femenino - Primera ronda:

Jessica Bouzas (ESP) a Varvara Gracheva (FRA) 7-6 (7/0), 6-2

Maya Joint (AUS) a Zhu Lin (CHN) 7-5, 7-6 (12/10)

Katerina Siniaková (CZE) a Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) a Victoria Mboko (CAN) 6-3, 6-2

Hailey Baptiste (USA) a Ashlyn Krueger (USA) 2-6, 6-4, 6-2

Laura Siegemund (GER) a Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 4-6, 4-1 y abandono

Moyuka Uchijima (JPN) a Wang Xinyu (CHN) 6-4, 7-6 (7/3)

Yuan Yue (CHN) a Lucia Bronzetti (ITA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1)

Antonia Ruzic (CRO) a Magda Linette (POL) 6-2, 6-3

Clara Tauson (DEN/N.10) a Olga Danilovic (SRB) 6-3, 7-5

Elise Mertens (BEL) a Polina Kudermetova (RUS) 7-6 (7/5), 6-3

Marie Bouzková (CZE) a María Camila Osorio (COL) 6-3, 6-4

